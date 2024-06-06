Adana'da yetişen fil sarımsağını görenler bir daha bakıyor: Tohumu Tayland'dan geldi Adana'da yaşayan bir doktor, arkadaşının Tayland'dan getirdiği sarımsağı çoğalttı; şimdi "Bu sarımsak Adana toprağını çok sevdi" diyerek, Türk tarımına kazandırmak istiyor.

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İHA

Adana'da aile hekimi doktor Ali Tuna'nın 6 yıl önce hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirdiği fil sarımsağı, sulama yapılmadan yetiştirilebiliyor.

Tuna'ya, 2018 yılında arkadaşı öğretmen İdris Temiz, Tayland'dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic) ekmesi için verdi.

Sarımsak, normallere göre 3-4 kat daha büyük

Merkez Çukurova ilçesindeki evinin bahçesine sarımsağı eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti.

Bunun üzerine elde ettiği sarımsağı tekrardan eken Tuna, sarımsağı çoğaltarak yetiştirmeye devam etti.

Görenler şaşırıp yine bakıyor

Sarımsağın büyüklüğü nedeniyle gören bir daha dönüp bakıyor.

Doktor, ürünü çoğaltmak için 1 dönüm tarla kiraladı

6 yıldır ektiği sarımsaktan yüzlerce tohum elde eden Tuna, bu sene 1 dönüm tarla kiraladı ve orada ekim yaptı.

Yüzlerce kilo hasat yaptı

Yüzlerce kilogram sarımsak hasat eden Ali Tuna, bu sene de o sarımsakları yine ekip tohumlarını çoğaltacak.

Türk tarımına kazandırmak istiyor

Fil sarımsağının Çukurova'ya uyum sağladığını belirten Ali Tuna, su istemeyen sarımsak cinsinin Türk tarımına kazandırılmasını istiyor.

"1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim"

Tuna, küçüklüğünden bu yana tarıma ilgisi olduğunu belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

Araştırma ve geliştirmeyi çok seviyorum. Bu fil sarımsağını 2018 yılında Tayland'dan gelen bir arkadaşım hediye olarak verdi. Ben de bu sarımsağı çoğalttım ve çok büyüdüğünü fark ettim. Bu sarımsağı Türk tarımına kazandırmak istedim. 1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim. Ancak bu sene 1 dönüm tarla kiralayıp ekim yaptım. Artık elimdeki tohum miktarı rahatlıkla bir tarlayı ekebilecek hale geldi.

"Organik bir ürün"

Sarımsağı Türk tarımına kazandırmak için yetkililere ulaşmayı hedefleyen Tuna, şöyle konuştu:

Bu sarımsağın büyüklüğü nedeniyle sanayide kullanılması daha uygun olacaktır. Kabuğu çok kolay soyulabiliyor. Bu sarımsakta mantar hastalığı olmuyor ve yetiştirirken hiç tarım ilacı kullanılmıyor. Organik bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Adana toprağını çok sevdi. Adana iklimine yakın illerde bu ürün kesinlikle çok iyi tutacaktır.

"Taşköprü sarımsağı daha iyi"

Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla kıyaslama yapan Tuna, yerli sarımsağın keskinliğinin daha iyi olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)