Afyon Pastırması, AB coğrafi işaret aldı

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Pastırma üreten şehirler içinde Avrupa Birliği'nden (AB) ilk coğrafi işaret alan şehir Afyonkarahisar oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon Pastırması'nın AB'den coğrafi işaret almasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı şu mesajla duyurdu:

Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 34. ürünümüz oldu. Afyonkarahisar’ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak. Hayırlı olsun.

TESCİL ALAN DİĞER ÜRÜNLER

Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri ve Aydın çam fıstığı.

"AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN 34. ÜRÜN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. AB'den coğrafi işaret tescili alan 34. ürünün Afyon pastırması olduğunu belirten Kacır, şu ifadelerini kullandı: