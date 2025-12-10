Ağrı Dağı çevresindeki otlaklarda damızlık koyun yetiştiriliyor

Ağrı Dağı çevresindeki otlaklarda, morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürü Yusuf Yılmaz, morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriciliğiyle ilgili olarak şu an yaklaşık 9 bin 500 koyun varlıklarının bulunduğunu ve bunun 6 bininin ana ve gebe olduğunu belirtti.

Doğumların ise şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

TİGEM'e bağlı Iğdır'daki işletmede yetiştirilen morkaraman ırkı koyunların sayısının, şubat ayındaki doğumlarla 15 bini aşması bekleniyor.

AĞRI'DAKİ İŞLETMEDE 9 BİN 500 MORKARAMAN IRKI KOYUN BESLENİYOR

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün Ağrı Dağı çevresindeki çiftliklerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen projeyle yaklaşık 9 bin 500 morkaraman ırkı koyun besleniyor.

Bölgedeki doğal bitki örtüsü ve TİGEM tarafından üretilen yemlerle beslenen koyunların, yöredeki üreticilere damızlık olarak dağıtılması planlanıyor.

Yusuf Yılmaz, çiftliklerinde üretilen koyunların son derece ilgi gördüğünü söyledi.

"BÖLGEDEKİ ÜRETİCİLERE DAMIZLIK OLARAK DAĞITIYORUZ"

Dünyaya gelecek kuzularla küçükbaş sayılarında ciddi artış sağlanacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: