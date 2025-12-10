Abone ol: Google News

Gaziantep'te 1,9 ton bozulmuş et imha edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan kontrolde ele geçirilen 1 ton 900 kilogram bozulmuş etin imha edildiği duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 16:35
  • Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis, 1,9 ton bozulmuş et ele geçirdi.
  • Nizip Belediyesi ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, etin tüketim için uygun olmadığını belirleyerek imha etti.
  • Sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerini sürdürürken Sanayi Sitesi yakınlarında şüphe üzerine 47 MA 0702 plakalı kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan kontrolde, bozulmuş olduğu tespit edilen 1 ton 900 kilogram et ele geçirildi.

"ETLER TÜKETİME UYGUN DEĞİL"

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, tüketim için uygun olmadığı tespit edilen etler imha edildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

