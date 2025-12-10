Gaziantep'te 1,9 ton bozulmuş et imha edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'in Nizip İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerini sürdürürken Sanayi Sitesi yakınlarında şüphe üzerine 47 MA 0702 plakalı kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan kontrolde, bozulmuş olduğu tespit edilen 1 ton 900 kilogram et ele geçirildi.

"ETLER TÜKETİME UYGUN DEĞİL"

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, tüketim için uygun olmadığı tespit edilen etler imha edildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.