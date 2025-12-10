Yerel marketler buluşması İstanbul'da başladı! Gıda arz güvenliği masaya yatırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Perakende sektörünün en önemli yerel buluşması olan Yerelist İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı, 10-11 Aralık 2025 tarihlerinde WOW Kongre Merkezi’nde 9. kez sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

89 firmanın yer aldığı etkinlikte, market zincirleri B2B görüşmeleriyle binlerce iş birliği fırsatına imza atarken sektörün geleceği; teknoloji, radikal müşteri deneyimi ve israfı önleyen sorumlu değer zinciri ekseninde masaya yatırıldı.

"Birlikte Yerel’iz" mottosuyla gerçekleştirilen ve organize gıda perakendesinin nabzını tutan fuarın açılışında Bakan Yardımcıları düzeyinde önemli isimler yer aldı.

Focus Fuar ve Kongre Yönetimi organizasyonuyla ve İTO desteğiyle gerçekleşen etkinlik; Evyap, PepsiCo, Trendyol Go by Uber Eats gibi ana sponsorların desteğiyle, 54’ü sponsor ve 35’i katılımcı olmak üzere toplam 89 firmanın yer aldığı güçlü bir ekosistemi ağırladı.

BÖLGESEL GÜÇ VE STRATEJİK HEDEFLER

Fuarın resmi açılışı, sektör ve kamu liderlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmacılar, yerel marketlerin ekonomik gücüne ve gıda arz güvenliğindeki kritik rolüne vurgu yaptı.

"YEREL MARKETLER ÖNEMLİ"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bakanlık perspektifinden yerel marketlerin önemini değerlendirdi. Gürcan, Bakanlık olarak yerel marketlerin tedarik zincirindeki güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini öncelikli konular arasında tuttuklarını belirtti. Ayrıca bu tür buluşmaların, B2B iş birliklerini güçlendirerek ülkenin ihracat potansiyelini dolaylı yoldan desteklediğini ve küresel pazarda rekabet edebilirliği artırdığını ifade etti.

GIDA İSRAFI

T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, konuşmasında gıda israfı ve ulusal stratejiye odaklandı. Gümen, gıdada israfın önlenmesinin sadece ekonomik bir kayıp değil, ulusal stratejinin temel bir parçası olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak yerel zincirlerle iş birliği yaparak tarladan raflara uzanan süreçte verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

B2B GÖRÜŞMELERİYLE SEKTÖREL SİNERJİ ZİRVE YAPTI

Yerelist'in öne çıkan özel formatı olan B2B görüşmeleri, bu yıl da firmalara yerel market zincirleriyle doğrudan temas kurma fırsatı sundu. Randevu sistemiyle planlanan 15'er dakikalık görüşmelerin yanı sıra fuar alanındaki temaslar sayesinde binlerce iş birliği fırsatına erişildi. Bu sayede hem yeni iş bağlantıları kuruldu hem de sektörün geleceğine yön verecek stratejik iş birlikleri hayata geçirildi.

İstanbul PERDER Başkanı Rahmi Kartal, fuar hakkında yaptığı açıklamada, “Yerel market zincirlerini ulusal ve global markalarla bir araya getirerek perakende sektöründe kalıcı bir etki yaratıyoruz. Yerelden doğan gücümüzle sektöre değer katmayı, iş birlikleriyle bereketi artırmayı ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.” dedi.