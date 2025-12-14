Ağyatan Lagünü'ne 100 bin yeni ağaç: Ekosistem koruma çalışmaları

- Tarım ve Orman Bakanlığı, Ağyatan Lagünü'nde kumul erozyonuna karşı tedbirler aldığını duyurdu.
- Çalışmalar kapsamında 450 hektarlık alanda 80 bin Kıbrıs akasyası ve 20 bin fıstık çamı dikildi.
- Bakanlık, ekosistem koruma çabalarının önemine dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda kumul erozyonuna karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi aktardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025'te Ağyatan Lagünü ve çevresindeki 450 hektar alanda yürütülen çalışmalarla, 80 bin Kıbrıs akasyası, 20 bin fıstık çamını toprakla buluşturduklarını bildirdi.
"80 BİN KIBRIS AKASYASI, 20 BİN FISTIK ÇAMINI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ"
Kumul erozyonuna karşı önlem alındığı, ekosisteme sahip çıkıldığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
2025 yılında Ağyatan Lagünü ve çevresindeki 450 hektar alanda yürüttüğümüz çalışmalarla, 80 bin Kıbrıs akasyası, 20 bin fıstık çamını toprakla buluşturuyoruz.
"LAGÜN EKOSİSTEMİNİ VE ÇEVRESİNDEKİ TARIM ALANLARINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ"
Bu uygulamalarla doğal dengeyi koruyor, lagün ekosistemini ve çevresindeki tarım alanlarını güvence altına alıyoruz.