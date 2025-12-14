Çatlak seramik kupalar bakteri üretme riski taşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gıda tüketiminde kullanılan seramik kap ve kupalardaki kılcal çatlaklar, düzenli ve doğru temizlenmediğinde hijyen açısından risk oluşturabiliyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, estetik görünümü ve el işçiliğiyle ön plana çıkan seramik kaplar ve kupaların restoran ve kafelerin yanı sıra evlerde de yoğun kullanıldığını söyledi.

SIR VE PİŞİRME HATALARI HİJYEN SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Seramiğin üretim sürecinde uygulanan sır (pişirme sırasında camsı, parlak veya mat bir kaplama alanı oluşturan kimyasal karışım) ve pişirim hatalarının bazen hijyen sorunlarına yol açabileceğini belirten Aslan, "Üretim aşamasında seramiğin yüzeyine uygulanan sırda pişirim noktasında yapılan hatalar, kılcal çatlaklara neden olabiliyor. Seramik ürünlerin fırından gereğinden erken çıkarılması veya soğutma aşamasındaki hatalar da bu çatlakların oluşumunu tetikleyebiliyor." dedi.

MİTRO ÇATLAKLAR MASUM DEĞİL

Aslan, dışarıdan bakıldığında zararsız gibi görünen mikro çatlakların her kullanımda gıda artıkları, içecek kalıntıları ve temizlik maddeleriyle dolabileceğini kaydetti.

ÇATLAKLARIN TEMAS ETTİĞİ SIVILAR ORGANİK YAPI DEĞİŞTİRİYOR

Kupa çatlaklarının 80-100 dereceye ulaşan kahve ve çay gibi sıvılarla temas ettiği noktada farklı bir organik yapı oluşabileceğine dikkati çeken Aslan, şöyle konuştu:

Kısa vadede belirgin bir sağlık tehdidi gibi görünmeyebilir ancak uzun süreli ve özensiz kullanımda mikroorganizmaların hijyen sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kılcal çatlaklardaki renk değişiminin de bir fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

"AYNI SORUN GÜVEÇLERDE DE VAR"

Aslan, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan güveçlerde de aynı sorunların görülebileceğini dile getirerek, güvecin yıkandıktan sonra fırında 200 derecede boş bir şekilde pişirilmesi tavsiyesinde bulundu.

"ÇOK FAZLA ÇATLAK VE DEFORMASYON VARSA DAHA DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Prof. Dr. Haluk Erdoğan da seramik ve diğer mutfak eşyalarında bakterilerin üreyebileceğini söyledi. Bu eşyalardaki çatlakların ve form bozukluklarının bakteri üremesini artırabileceğini belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: