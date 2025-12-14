Diyarbakır'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Drift yaparak hayatı tehlikeye neden olanların cezalandırılmasına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden Diyarbakır Stadyumu bölgesinde bir araç sürücüsünün drift yaparak rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehdit ettiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, araç ve sürücüyü aynı gün içerisinde tespit etti.

46 BİN 392 LİRA CEZA

Ekipler, 46 bin 392 lira ceza uyguladığı sürücü Y.E'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.