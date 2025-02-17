AIIB ile Türkiye'deki kamu projelerine 5 milyar finansman anlaşması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) arasında, 2027 sonuna kadar Türkiye'deki kamu projelerine yaklaşık 5 milyar dolar finansman sağlanması için anlaşma imzalandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilerleyen dönemde özel sektör projeleri için de 5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

ANLAŞMA SUUDİ ARABİSTAN'DA İMZALANDI

Açıklamaya göre üç yıllık finansman için mutabakat zaptı AIIB Başkanı Jin Liqun ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Suudi Arabistan'ın El-Ula kasabasında yapılan konferans sırasında imzalandı.

KALKINMA ODAKLI PROJELER DESTEKLENECEK

AIIB ile yapılan ilk çok yıllık finansman anlaşmasıyla enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracatın finansmanı, sağlık ve su yönetimi başta olmak üzere kalkınma odaklı projeler desteklenecek.

2018'DEN BU YANA 5,5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Açıklamaya göre AIIB, 2018'den bu yana Türkiye'ye 5,5 milyar dolar finansman sağladı.

BANKADAN EN ÇOK FİNANSMAN SAĞLAYAN 2. ÜLKE

Bankanın 10. büyük hissedarı olan Türkiye, Hindistan'ın ardından bankadan en çok finansman sağlayan ikinci ülke konumunda.