Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri yavaş şekilde iyileşiyor

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da Türkiye ekonomisine yönelik konuştu.



Suudi Arabistan’ın Al Ula şehrinde IMF ve krallığın ortaklaşa düzenlediği konferansta bir panele katılan Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğünü, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak bunun da yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

"DEZENFLASYON SÜRDÜRÜLECEK"

“İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz” diyen Şimşek, “Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması. Bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikası ile daha destekleyici gelirler politikasının bir kombinasyonuyla dezenflasyonun sürdürüleceğini düşünüyoruz.” dedi.