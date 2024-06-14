Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeleri bugün yatırılıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirtti.

DHA

Evlenmeye karar veren çiftlerin desteklenmesi projesi, deprem illerinde başladı. Şartları uyan çiftlere ilk ödemeler daha önce gerçekleşmişti, ikinci etap ödemelerin tarihi ise Kurban Bayramı öncesine çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, açıklama ile aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını belirterek, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği

Söz konusu projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla 'www.aile.gov.tr' adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

"Bugün itibarıyla 9 bin 992 çift başvuru yaptı"

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvuru yaptığını belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

"180 milyon 450 bin TL ödeme yapacağız"

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençleri yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kulandı:

Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1.203 çiftimize toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacağız.

"İlerine destek tüm Türkiye'yi kapsayacak"

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru yapan ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, söz konusu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)