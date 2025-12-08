İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi haline getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.

Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 24-30 Kasım dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu paylaşıldı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1459 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1288 uçuşla Londra Heathrow, 1259 uçuşla Amsterdam, 1221 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1193 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 738 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı oldu.

Verilere göre Türkiye'deki havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde günlük ortalama 2 bin 724 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Ayrıca raporda İstanbul Havalimanı, küresel ölçekte yapılan sıralamada da dünyanın en fazla uçuş gerçekleştirilen 8'nci havalimanı olarak yer buldu.

THY, 2'NCİ SIRADA YER ALDI

Söz konusu dönemde Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 havayolu işletmesi arasında Türk Hava Yolları, günlük ortalama 1468 uçuş ile 2'nci sırada yer alırken Pegasus Hava Yolları ise günlük ortalama 569 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren ilk 10 havayolu arasında yerini aldı.