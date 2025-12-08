KAGİDER ve Migros'tan tarımda kadın girişimcilere destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KAGİDER ve Migros iş birliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yoğun bir eğitim programının uygulandığı iki günlük kampa, 26 şehirden 36 kadın girişimci katıldı. Kampı başarıyla tamamlayan katılımcılar arasından seçilecek 15 kadın girişimci, bir sonraki aşamada mentor desteği alacak.

KADINLARA SATIŞ İMKANI

Migros, kampa katılan ve kalite standartlarına uygun üretim yapan tüm girişimcilere, ürünlerini Türkiye genelindeki mağazalarında satış imkânı sunacak.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermek amacıyla KAGİDER ve Migros iş birliğiyle hayata geçirilen program, altı yıldır kesintisiz sürüyor.

26 ŞEHİRDEN 36 KADIN KATILDI

Dijital tarım, finans, gıda güvenliği ve markalaşma gibi geniş bir yelpazede eğitimlerin yer aldığı kampa, Türkiye’nin 26 ilinden 36 kadın girişimci katıldı.

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ve KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan kampın ilk gününde yerelleşme, tarımsal kalkınma, kalite süreçleri, süreç tasarımı, pazarlama perspektifi, teşvikler ve kamu destekleri ele alındı. İkinci günde ise perakende medya dinamikleri, dijital pazarlamada mecra seçimi, dijital tarımdaki güncel yaklaşımlar ve finansal farkındalık oturumları gerçekleştirildi. Ayrıca geçmiş dönem mezunlarının deneyimlerini aktardığı “İyi Örnek” paneliyle ilham verici bir paylaşım ortamı sağlandı.

"HEDEFİMİZ KADINLARIN EKONOMİDEKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAK"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, konuşmasında şöyle dedi:

Tarım sektörü Türkiye ekonomisinin güçlü alanlarından biri ancak bu alanda kadınların potansiyeli hala yeterince değerlendirilemiyor. Kadın girişimcilerin tarımda yenilik, sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından stratejik bir role sahip olduğuna inanıyoruz. Bu program, kadınların üretimden pazarlamaya, markalaşmadan dijitalleşmeye kadar her aşamada güçlenmesine destek oluyor. Hedefimiz kadınların ekonomideki görünürlüğünü artırmak, girişimcilik ekosisteminde etkin roller üstlenmelerini sağlamak ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine somut katkı sunmak.

"YEREL KOOPERATİFLERLE YAPTIĞIMIZ İŞ BİRLİKLERİ SAYESİNDE SAHADA DAHA ÇOK KADINA ULAŞIYORUZ"

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ise kadın girişimcilerin tarımda önemli bir dönüşüm yarattığını belirterek şunları söyledi: