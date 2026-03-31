Akaryakıta zam yolda: Motorin 80 lirayı aşacak

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar hız kesmiyor.

ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları etkilemeye devam ederken akaryakıt fiyatları da petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor.

Uluslararası petrol piyasalarındaki yükseliş ve döviz kuru hareketleri, son dönemde motorin fiyatlarını hızla yukarı taşıdı.

Son dönemde motorine birden fazla kez zam gelmiş, fiyatlar kısa süreliğine 80 TL bandını geçmiş, ardından bazı indirimlerle kısmen gerilemişti.

MOTORİNE 2,52 TL ZAM BEKLENİYOR

Mart ayı boyunca gelen zam ve indirim dalgalarının ardından sektör kaynakları, yarından itibaren yeni bir zam daha bekliyor.

1 Nisan Çarşamba gününden itibaren motorin grubunda 2 lira 52 kuruş fiyat artışı öngörülüyor.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Benzin grubunda ise bugün itibarıyla herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Sektör temsilcileri, nihai kararın üst makamlarca verileceğini ve fiyat değişikliklerinin zamanlamasının son dakikaya kadar netleşebileceğini belirtiyor.

MOTORİN FİYATLARI ŞÖYLE OLACAK:

Yeni zamla birlikte motorin fiyatları şu seviyelere yükselecek:

İstanbul: 77,39 TL

Ankara: 78,52 TL

İzmir: 78,79 TL

Doğu illeri: 80,24 TL

Böylece özellikle Doğu Anadolu'da motorinin litresi 80 TL'yi aşmış olacak.

FİYATLAR YENİDEN REKOR SEVİYELERE ULAŞACAK

Güncel verilere göre İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin yaklaşık 74,87 TL, Ankara'da 76 TL, İzmir'de ise 76,27 TL seviyesindeydi.

Yeni zam, bu seviyelerden yapılacak 2,52 TL'lik artışla fiyatları yeniden rekor seviyelere yaklaştırıyor.