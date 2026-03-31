Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu sildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Parti içerisini parayla satın alınan delegeler, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları karıştırmış durumda.

Özellikle "mutlak butlan" ihtimali, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminden düşmüyor.

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Nisan'a ertelendi.

İddianamede; CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

CHP içerisinde bu gelişmeler konuşulurken Özgür Özel, gece yarısı dikkat çeken bir hamle yaptı.

İKİ İSMİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Özgür Özel, Instagram hesabından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı.

DAVA ÖNCESİ GELEN KRİTİK HAMLE

Özel'in 2.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından gece yarısı yaptığı bu hamlenin, CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın öncesinde yaşanması dikkat çekti.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması, yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dava süreci, parti yönetimi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

YENİDEN TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz dakikalarda ise Özgür Özel'in, Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden takibe aldığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN "MUTLAK BUTLAN" SÖZLERİ

Kurultaya ilişkin davada daha önceki zamanlarda 'mutlak butlan' kararı çıkarsa görevi kabul edeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizi kayyuma bırakamayız." demişti.

DAVA NASIL BAŞLADI

Dava, 38’inci Olağan Kurultay (4-5 Kasım 2023) ve 21’inci Olağanüstü Kurultay (6 Nisan 2025) nedeniyle açıldı.

Hatay’ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38’inci kurultayda şaibe karıştırıldığı iddiasıyla dava açmıştı.

Delegelerin oylarını rüşvet karşılığında sattığı öne sürülmüştü.

Bu davalar daha sonra Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

DAVACILARDAN "KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN" TALEBİ

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını savunarak kurultayın mutlak butlanla iptal edilmesini talep etmişti.

Ayrıca eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesini istemişlerdi.