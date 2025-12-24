Akbank’tan KOBİ’lere özel kapsamlı yapay zekâ maratonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akbank, KOBİ’lerin yapay zekâ dönüşümünü Agentic AI Hackathon ile destekliyor.



Akbank’ın desteğiyle MEXT ve Novus tarafından hayata geçirilen “KOBİ’ler İçin Agentic AI Hackathonu”, farklı sektörlerden KOBİ’lerin gerçek operasyonel ihtiyaçlarına yönelik otonom yapay zekâ çözümleri geliştirmesine imkân sundu.

Türkiye’de KOBİ’lere yönelik ilk kapsamlı Agentic AI (karar alabilen ve aksiyon gerçekleştirebilen otonom yapay zekâ sistemleri) maratonu olma özelliği taşıyan program, MEXT’te gerçekleştirildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRAN UYGULAMALI SÜREÇ

KOBİ’lerin dijital ve yapay zekâ dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen program, teknoloji ile sanayiyi aynı zeminde buluşturdu. KOBİ’ler, kendi operasyonlarından yola çıkarak ölçülebilir etki yaratabilecek çözümler geliştirmeye odaklandı.

Program kapsamında 50 KOBİ’ye Dijital ve Yapay Zekâ Olgunluk Değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme sonucunda belirlenen 10 KOBİ, hackathona davet edilerek Agentic AI mimarisi, bulut altyapıları ve Novus platformunu uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, üretim ve hizmet süreçlerindeki gerçek problemlere yönelik otonom ve entegre yapay zekâ çözümleri geliştirirken, uzmanlardan bire bir mentörlük aldı.

“KOBİ’LERİN YAPAY ZEKÂYA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, programla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

Akbank olarak KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesini teknoloji ve dijital dönüşümle birlikte ele alıyoruz. Bu program, KOBİ’lerin yapay zekâyı kendi operasyonlarına uyarlayabilecek yetkinliğe sahip olduğunu somut biçimde ortaya koyuyor. Amacımız, yapay zekâ dönüşümünü yalnızca büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ’lerin de erişebileceği ve gerçek değer üretebileceği bir alan hâline getirmek. Böylelikle verimlilik, maliyet optimizasyonu ve rekabet gücü artışını destekleyen erişilebilir ve güvenilir çözümler sunmaya devam edeceğiz.

GERÇEK SENARYOLARLA ÖLÇÜLEBİLİR FAYDA

MEXT Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Efe Erdem ise agentic yapay zekâ teknolojilerinin gerçek operasyonel senaryolarla buluşmasının önemine dikkat çekti. Erdem, hackathonu yalnızca tek günlük bir etkinlik değil, uçtan uca kurgulanmış bir uygulama süreci olarak ele aldıklarını belirtti.

Program sayesinde KOBİ’ler; üretim ve operasyon süreçlerinde yapay zekâ kullanım senaryoları geliştirme, bunları test etme ve ölçülebilir fayda üreten çözümler ortaya koyma imkânı buldu.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM MODELİ

KOBİ’ler İçin Agentic AI Hackathonu, üretim sektörüne özel yapısıyla yapay zekâyı operasyonel verimlilik ve rekabet avantajı yaratan stratejik bir araç olarak konumlandırıyor. Akbank’ın sponsorları arasında yer aldığı program, KOBİ’ler için benzersiz bir teknoloji geliştirme ortamı sundu.

Akbank, KOBİ’lere yönelik teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı programları desteklemeye ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecek.