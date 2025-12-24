Memur ve emekli maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor.

TÜİK verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,20, memur ve emeklileri için de yüzde 17,55 zam oranı kesinleşti.

11 aylık enflasyon da yüzde 29,74 oldu.

5 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Milyonlarca çalışan ve emekliye yapılacak zam, 5 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık enflasyonunu açıklamasıyla birlikte netlik kazanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLER İÇİN 5 AYLIK KESİNLEŞMİŞ ZAM ORANI

Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltilmişti. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre, en düşük emekli maaşı yüzde 11,20 zamla birlikte 18 bin 773 liraya yükselecek.

Aralık ayı enflasyon tahminleri (yıllık yüzde 31) gerçekleşirse 18 bin 977 olacak.

2026 ve 2027 yılları için 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerine yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı toplamında zam yapılacak.

Memurlar için ayrıca taban aylığının 1.000 lira artışı da söz konusu olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN 5 AYLIK KESİNLEŞMİŞ ZAM ORANI

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.

1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 31 GELİRSE

Uzmanlara göre, türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 33 GELİRSE

En yüksek oran olan yüzde 33 oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek.