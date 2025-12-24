Yılın kitap verileri açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hepsiburada, 2025 yılına ait kitap satış verilerini paylaşarak Türkiye’nin güncel okuma alışkanlıklarını ortaya koydu.

“Türkiye 2025’te ne okudu?” sorusuna yanıt veren veriler; toplam 15 milyon kitap siparişi ve 325 binden fazla farklı eserle okurların tercihlerini gözler önüne serdi.

Edebiyat kategorisinde 2025’te yayımlanan ve en çok satan yerli kitap Zülfü Livaneli’nin “Bekle Beni”, en çok satan yabancı kitap ise Dan Brown’un “Sırların Sırrı” adlı eseri oldu. Yılın en fazla ilgi gören kategorisi ise çocuk kitapları olarak öne çıktı.

ÇOCUK KİTAPLARI ZİRVEDE

Hepsiburada verilerine göre platform üzerinden verilen 15 milyon kitap siparişinin önemli bölümü çocuk kitaplarından oluştu. 325 binden fazla farklı kitabın yer aldığı platformdaki alışverişler, Türkiye’de okuma eğilimlerinin arama ve favorilere ekleme gibi davranışlarla birlikte şekillendiğini gösterdi.

2025’İN EN ÇOK TERCİH EDİLENLERİ

Çocuk kitapları kategorisinde ilk sırayı Constanze Von Kitzing’in “Uykusu Gelmeyen Porsuk” adlı kitabı aldı. Onu, Çağrı Odabaşı’nın “Genel Kültür Kitabım-Konuşuyorum” ve Saniye Bencik Kangal’ın “Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var” adlı eserleri izledi.

Yazar bazında bakıldığında, yılın en çok satan yazarı Çağrı Odabaşı oldu. Onu Zülfü Livaneli “Bekle Beni” ve Saniye Bencik Kangal “Sınır Var Sinir Yok” ile takip etti.

Sipariş veren kullanıcıların cinsiyet dağılımında ise yüzde 55 kadın, yüzde 45 erkek okur öne çıktı.

ARAMA VE FAVORİLER OKUMA EĞİLİMLERİNİ GÖSTERDİ

Yıl boyunca en çok aranan kitap, Çağrı Odabaşı’nın “Bebek Üniversitesi Seti 1: Hikayeli İlk Kavramlarım” eseri oldu. En çok aranan yazar ise Saniye Bencik Kangal olarak kaydedildi.

Favorilere ekleme verilerine göre, en çok favorilere alınan kitap “Genel Kültür Kitabım – Konuşuyorum” oldu.

YENİ ÇIKANLAR KISA SÜREDE ÖNE ÇIKTI

2025’te raflarla buluşan yeni eserler arasında Dan Brown’un “Sırların Sırrı”, Zülfü Livaneli’nin “Bekle Beni” ve Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar Çankaya’nın “Bir Aile Meselesi” kitapları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özellikle “Sırların Sırrı”, ilk haftasında 3 binin üzerinde siparişle dikkat çekti.

2025’TE EN ÇOK SATAN YAYINEVLERİ

Çocuk kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Sincap Kitap, Timaş Çocuk, Doğan Çocuk, Bir Kutu Oyun, Yapı Kredi Yayınları, Beta Kids, Yükselen Zeka, İndigo Çocuk, Domingo Yayınevi

Edebiyat: İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Doğan Kitap, Timaş Yayınları, Altın Kitaplar, İndigo Kitap, Epsilon Yayınevi, Kronik Kitap, Koridor Yayıncılık

Eğitim: Fenomen Yayınları, Ankara Yayıncılık, Hız Yayınları, Tonguç Akademi, Bilgi Sarmal Yayınları, Yediiklim Yayınları, KR Akademi Yayınları, Benim Hocam, Ata Yayıncılık, Sinan Kuzucu Yayınları

EN ÇOK SATAN 5 KATEGORİNİN POPÜLER KİTAPLARI

ÇOCUK

Uykusu Gelmeyen Porsuk - Constanze Von Kitzing Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum - Çağrı Odabaşı Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var - Saniye Bencik Kangal Kayıp Çileğin Sırrı - Ergün Kazanır Hapı Yuttuk Eczanesi - Mert Arık

YERLİ EDEBİYAT

Bekle Beni - Zülfü Livaneli Altı Harfli Bir Tatlı - Şermin Yaşar Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Annemin Uyurgezer Geceleri - Ayfer Tunç

YABANCI EDEBİYAT

Sırların Sırrı - Dan Brown Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig Algernon’a Çiçekler - Daniel Keyes Mutlu Yaşam Üzerine - Seneca Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

KİŞİSEL GELİŞİM

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Beyhan Budak Bir Aile Meselesi - Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar Çankaya Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu Düşüncenin Gücü - James Allen

EĞİTİM