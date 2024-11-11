Akkuyu NGS reaktör binasında kritik aşama geçildi

DHA

Türkiye, nükleer enerjide önemli bir oluşum içinde faaliyet yürütüyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Mersin’in Gülnar ilçesinde inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS), önemli bir aşama daha geride kaldı.

Santralin 1’inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanmasına ilişkin işlemler tamamlandı.

Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı.

4 ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü.

Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi.

DEPREM VE KASIRGALARA DUYARLI

Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara bile dayanacak şekilde tasarlandı.

PASİF ISI GİDERME SİSTEMİNİN KURULUMUNA BAŞLANABİLECEK

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı: