Alım azalınca Brent Petrol'ün değeri düşmeye başladı Brent petrolün varili, doların güçlenmesi, Çin ekonomisinde yaşanan olaylar ve ABD'de açıklanan üretici fiyatlarının yüksek kalması nedenleriyle uluslararası piyasalarda 85,79 dolardan işlem görüyor.

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Akaryakıt zamlarının odağında bulunan Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,79 dolardan işlem görüyor.

Haftanın son iş gününü 86,81 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06'da kapanışa göre yüzde 1,17 azalarak 85,79 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve doların değer kazanması etkili oldu.

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün son bir ayın en yüksek seviyesi olan 102,8'e kadar çıktı.

Doların değerlenmesi petrol fiyatına yansıyor

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Çin'deki gelişmeler

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük ham petrol, demir, çelik, bakır ve kömür ithalatçısı ülkenin bu kalemlerdeki ithalatı 7 ayda azaldı.

ABD'de temmuz ayı üretici enflasyonu beklentinin üzerinde kaldı

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de temmuz ayı üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyon endişelerini artırarak petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Fed'in adımları bekleniyor

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki para politikası adımına ilişkin yetkililerin açıklamalarına ve çarşamba günü açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 86,51 ile 86,83 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 84,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.