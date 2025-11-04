Alım satıma konu olmayan döviz kurları yayımlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı.

Paylaşımda, bölgesel olarak güçlü ve rezerv niteliği taşıyan para birimlerinin TL karşısındaki değeri dikkat çekiyor. Bunlar 111,51 TL ile Bahreyn dinarı, 109,19 TL ile Umman riyali, 59,29 TL ile Ürdün dinarı ve 32,19 TL ile Singapur dolarından oluşuyor.

PARA BİRİMLERİN TL DEĞERİ TABLOSU

Banka tarafından açıklanan tabloda, birçok ülke para biriminin Türk Lirası karşısındaki değeri yer aldı:

Döviz Kodu / Döviz Cinsi / TL Karşılığı

ARS / ARJANTİN PESOSU / 0.02840

ALL / ARNAVUTLUK LEKİ / 0.49979

BHD / BAHREYN DİNARI / 111.5173

BDT / BANGLADEŞ TAKASI / 0.34489

BAM / BOSNA HERSEK MARKI / 24.6364

BWP / BOTSVANA PULASI / 3.1321

BRL / BREZİLYA REALİ / 7.8491

DZD / CEZAYİR DİNARI / 0.32141

CZK / ÇEK KORUNASI / 1.9821

IDR / ENDONEZYA RUPİSİ / 0.00252

MAD / FAS DİRHEMİ / 4.5141

PHP / FİLİPİN PESOSU / 0.71760

ZAR / GÜNEY AFRİKA RANDI / 2.4078

GEL / GÜRCİSTAN LARİSİ / 15.5194

INR / HİNDİSTAN RUPİSİ / 0.47398

HKD / HONG KONG DOLARI / 5.4084

IQD / IRAK DİNARI / 0.03209

ISK / İZLANDA KRONU / 0.33176

KES / KENYA ŞİLİNİ / 0.32540

COP / KOLOMBİYA PESOSU / 0.01090

LYD / LİBYA DİNARI / 7.6958

HUF / MACAR FORİNTİ / 0.12434

MKD / MAKEDONYA DİNARI / 0.78495

MYR / MALEZYA RİNGGİTİ / 10.0160

MXN / MEKSİKA PESOSU / 2.2596

EGP/ MISIR LİRASI / 0.88771

MDL / MOLDOVA LEYİ / 2.4629

NAD / NAMİBYA DOLARI / 2.4077

NGN / NİJERYA NAİRASI / 0.02922

UZS / ÖZBEKİSTAN SOMU / 0.00352

PEN / PERU YENİ SOLU / 12.4495

PLN / POLONYA ZLOTİSİ / 11.3409

RSD / SIRP DİNARI / 0.41212

SGD / SİNGAPUR DOLARI / 32.1902

SDG / SUDAN POUNDU / 0.07004

SYP / SURİYE LİRASI / 0.00380

SZL / SVAZİLAND LİLANGENİSİ / 2.4077

THB / TAYLAND BAHTI / 1.2926

TND / TUNUS DİNARI / 14.2419

TMT / TÜRKMENİSTAN MANATI / 12.0137

UAH / UKRAYNA HRYVNASI / 0.99904

OMR / UMMAN RİYALİ / 109.1958

JOD / ÜRDÜN DİNARI / 59.2976

VND / VİETNAM DONGU / 0.00160

ILS / YENİ İSRAİL ŞEKELİ / 12.8734

TWD / YENİ TAYVAN DOLARI / 1.3612

NZD / YENİ ZELANDA DOLARI /23.8021