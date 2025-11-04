Alım satıma konu olmayan döviz kurları yayımlandı

- Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurları yayımladı.
- Tabloda Bahreyn dinarı, Umman riyali, Ürdün dinarı ve Singapur dolarının TL karşısındaki yüksek değerleri dikkat çekiyor.
- Birçok ülkenin para birimi için Türk Lirası karşısında güncel değerler listelendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı.
Paylaşımda, bölgesel olarak güçlü ve rezerv niteliği taşıyan para birimlerinin TL karşısındaki değeri dikkat çekiyor. Bunlar 111,51 TL ile Bahreyn dinarı, 109,19 TL ile Umman riyali, 59,29 TL ile Ürdün dinarı ve 32,19 TL ile Singapur dolarından oluşuyor.
PARA BİRİMLERİN TL DEĞERİ TABLOSU
Banka tarafından açıklanan tabloda, birçok ülke para biriminin Türk Lirası karşısındaki değeri yer aldı:
Döviz Kodu / Döviz Cinsi / TL Karşılığı
ARS / ARJANTİN PESOSU / 0.02840
ALL / ARNAVUTLUK LEKİ / 0.49979
BHD / BAHREYN DİNARI / 111.5173
BDT / BANGLADEŞ TAKASI / 0.34489
BAM / BOSNA HERSEK MARKI / 24.6364
BWP / BOTSVANA PULASI / 3.1321
BRL / BREZİLYA REALİ / 7.8491
DZD / CEZAYİR DİNARI / 0.32141
CZK / ÇEK KORUNASI / 1.9821
IDR / ENDONEZYA RUPİSİ / 0.00252
MAD / FAS DİRHEMİ / 4.5141
PHP / FİLİPİN PESOSU / 0.71760
ZAR / GÜNEY AFRİKA RANDI / 2.4078
GEL / GÜRCİSTAN LARİSİ / 15.5194
INR / HİNDİSTAN RUPİSİ / 0.47398
HKD / HONG KONG DOLARI / 5.4084
IQD / IRAK DİNARI / 0.03209
ISK / İZLANDA KRONU / 0.33176
KES / KENYA ŞİLİNİ / 0.32540
COP / KOLOMBİYA PESOSU / 0.01090
LYD / LİBYA DİNARI / 7.6958
HUF / MACAR FORİNTİ / 0.12434
MKD / MAKEDONYA DİNARI / 0.78495
MYR / MALEZYA RİNGGİTİ / 10.0160
MXN / MEKSİKA PESOSU / 2.2596
EGP/ MISIR LİRASI / 0.88771
MDL / MOLDOVA LEYİ / 2.4629
NAD / NAMİBYA DOLARI / 2.4077
NGN / NİJERYA NAİRASI / 0.02922
UZS / ÖZBEKİSTAN SOMU / 0.00352
PEN / PERU YENİ SOLU / 12.4495
PLN / POLONYA ZLOTİSİ / 11.3409
RSD / SIRP DİNARI / 0.41212
SGD / SİNGAPUR DOLARI / 32.1902
SDG / SUDAN POUNDU / 0.07004
SYP / SURİYE LİRASI / 0.00380
SZL / SVAZİLAND LİLANGENİSİ / 2.4077
THB / TAYLAND BAHTI / 1.2926
TND / TUNUS DİNARI / 14.2419
TMT / TÜRKMENİSTAN MANATI / 12.0137
UAH / UKRAYNA HRYVNASI / 0.99904
OMR / UMMAN RİYALİ / 109.1958
JOD / ÜRDÜN DİNARI / 59.2976
VND / VİETNAM DONGU / 0.00160
ILS / YENİ İSRAİL ŞEKELİ / 12.8734
TWD / YENİ TAYVAN DOLARI / 1.3612
NZD / YENİ ZELANDA DOLARI /23.8021