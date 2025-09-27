Alman ilaç şirketlerinden Trump'ın yüzde 100'lük ilaç tarifesine itiraz

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan, ilaçlara 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 tarife uygulanması kararına sert eleştiriler geldi.

Alman İlaç Firmaları Birliği (VFA), ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaçlara yüzde 100 gümrük tarifesi uygulama kararının Almanya merkezli ilaç şirketlerine ağır darbe vuracağını ifade etti.

Trump'ın kararının uygulamaya konulması halinde Almanya merkezli ilaç şirketlerine ağır darbe vurulacağı, daha önceki transatlantik anlaşmaların da ihlal edileceği belirtildi.

"KARAR, DAHA ÖNCE AÇIKLANAN YÜZDE 15 VERGİ ORANI İLE ÇELİŞİYOR"

Kararın, ABD ile Avrupa Birliği arasında yüzde 15'lik gümrük vergisi üst sınırını öngören önceki ticaret anlaşmalarıyla çeliştiği vurgulanan açıklamada, "Planlar duyurulduğu gibi 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konulursa, bu Almanya ve Avrupa'nın bir ilaç merkezi olarak ciddi bir aksama yaşamasına neden olacaktır. Küresel ilaç endüstrisi, istikrarlı koşullara ve açık dünya pazarlarına ihtiyaç duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

ALMANYA’DA 130 BİN İSTİHDAM SAĞLIYOR

Bu arada, yaklaşık 130 bin kişilik istihdam sağlayan Alman ilaç endüstrisi için ABD en önemli ihracat pazarı durumunda. Alman ilaç sektörü, geçen yıl ABD'ye 27 milyar euroluk mal ihracatı yaptı.