Alparslan Bayraktar: Sondaj sayısı yıl sonunda 103'e çıkartılacak

Haber Merkezi
Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alınıyor.
Bakan Alparslan Bayraktar, komisyonda yaptığı sunumda yapılan sondaj çalışmalarının ve üretimin artırılacağını belirten açıklamalarda bulundu.
"SONDAJ SAYISI 84'TEN 103'E ÇIKARTILACAK"
Alparslan Bayraktar üretim artışına dair şu bilgileri verdi:
2024'te Hakkari, Van ve Şırnak başta olmak üzere 84 sondaj gerçekleştirildi ve bu çalışmalar yıl sonunda 103'e çıkartılacak.
"SAKARYA'DA GÜNLÜK ÜRETİM 20 MİLYON METREKÜBE YÜKSELECEK"
Sakarya Gaz Sahası'nda 2026'ta üretime alınacak yüzer platformla birlikte günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkartılacak.
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