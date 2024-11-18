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Alparslan Bayraktar: Sondaj sayısı yıl sonunda 103'e çıkartılacak

Alparslan Bayraktar: Sondaj sayısı yıl sonunda 103'e çıkartılacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te Hakkari, Van ve Şırnak başta olmak üzere 84 sondaj gerçekleştirildiğini ve bu çalışmaların yıl sonunda 103'e çıkartılacağını belirtti.