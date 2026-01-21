Vodafone’dan müşterilere internet hediyeli yeni hat fırsatı

Vodafone, yeni yıla yeni hatla başlamak isteyen müşterileri için özel bir kampanya başlattı.

Vodafone Happy’de kendilerine tanımlanan kodlarla yeni hat alan Vodafone’lular, faturalı yeni hatlarında geçerli olacak 12 ay boyunca ayda 10 GB mobil internet hediyesine sahip olacak. Müşteriler, bu kodu ister kendileri isterse yakınları için kullanabilecek.

Vodafone, yeni yıla girerken kendisine ya da bir yakınına hat almak isteyen müşterileri için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, müşteriler Happy’de kendilerine tanımlanan kampanya kodlarıyla ister kendisi ister sevdikleri için alacağı yeni faturalı hatlarda, Vodafone’dan 12 ay boyunca her ay 10 GB, toplam 120 GB internet hediyesine sahip olacak.

KENDİSİ, ÇOCUĞU YA DA BİR YAKINI İÇİN YENİ HAT ALMAK İSTEYEN MÜŞTERİLERE ÖZEL KAMPANYA

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

Vodafone olarak, avantajlı kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Araştırmalarımıza göre, müşterilerimizin yeni hat alma sebeplerinin başında yüzde 61 ile numara değiştirme isteği geliyor. Diğer sebepler arasında, çocuğu, annesi ya da babası için, iş hattı için, saat ya da tablet gibi teknolojik cihazı ya da data hattı için yeni hat almak yer alıyor. Bu içgörülerden yola çıkarak, yeni kampanyamızda kendisi, çocuğu ya da bir yakını için yeni hat almak isteyen müşterilerimize özel 12 ay boyunca ayda 10 GB, toplamda 120 GB hediyeli hat alma imkânı sunuyoruz.



Kampanyamızdan yararlanmak için, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Happy’ye girerek kampanya kodu almaları ve bu kodla birlikte Vodafone mağazaları ya da Vodafone web sitesinden yeni hat başvurusu yapmaları yeterli. Herkesi yeni kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz.

KAMPANYA KODLARI VODAFONE HAPPY’DE

Kendisi ya da sevdikleri için yeni hat almak isteyen Vodafone müşterileri, 12 ay boyunca ayda 10 GB hediyesiyle yeni hat alabilmek için Vodafone Happy sadakat platformundan kod alabiliyor. Happy’den alınan kod, online platformda ya da Vodafone mağazalarında yeni hat alınırken “kampanya kodu” alanına giriliyor.

Müşteriler, bu kodla 12 ay boyunca ayda 10 GB, toplamda 120 GB mobil internet hediyesiyle yeni hattını almış oluyor. Kendi için yeni hat ihtiyacı olmayan müşteriler, Happy’den aldığı kodu sevdikleriyle de paylaşabiliyor.