Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervinin Türkiye'ye getirdiği avantajlara vurgu yaptı.
Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz." diyerek şunları kaydetti:
Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine…
"ESKİŞEHİR'İN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA ARTIK TEKNOLOJİ YETİŞİYOR"
Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak.
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