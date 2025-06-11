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AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervinin Türkiye'ye getirdiği avantajlara vurgu yaptı.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz." diyerek şunları kaydetti:

Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine…

"ESKİŞEHİR'İN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA ARTIK TEKNOLOJİ YETİŞİYOR"