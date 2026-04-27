Fenerbahçe'de kritik saatler! 2. kez toplanıldı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, derbi maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yenilgi sonrası olağanüstü toplandı.

Sarı lacivertliler bugün saat 14.00'te toplandı.

Bu toplantıda Domenico Tedesco, Devin Özek ve bazı futbolcuların gelecekleriyle ilgili alınabilecek kararlar masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'de gerçekleşen toplantı saat 16.00 sularında sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde yönetimden Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, toplantı sonrası saat 16.15 sularında kulüp binasından ayrıldı.

YÖNETİM VE FUTBOLCULAR SAMANDIRA'DA BİR ARAYA GELDİ

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular, Samandıra'da 2. kez olağanüstü toplantı için bir araya geldi.

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Futbol şubesi sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda radikal kararlar alınacağının sinyalini verdi.

Sözlerine, "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun!" diyerek başlayan Torunoğulları, "Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.