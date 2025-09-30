Alparslan Bayraktar'dan net yanıt: Elektriğe ve doğalgaza zam düşünmüyoruz

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini soğuk havaya bırakıyor...

Son haftalarda yağışlı ve rüzgarlı havanın yüzünü göstermesiyle vatandaşlar yavaş yavaş kombilerini açmaya başladı.

Doğalgaz kullanımında artışlar yaşanırken vatandaşlar "Doğalgaz ve elektriğe yeni bir zam yolda mı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

ALPARSLAN BAYRAKTAR MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını katıldığı canlı yayında yanıtladı.

Burada, merak edilen "Doğalgaz ve elektriğe yeni bir zam var mı?" sorusunu da cevap verdi.

"KIŞA GİRERKEN DOĞALGAZA VE ELEKTRİĞE ZAM DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bakan Bayraktar, merak edilen soruya şu sözler ile yanıt verdi:

Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var.

"ALDIĞIMIZ GAZI BELKİ DE YARI FİYATINA VATANDAŞA VERİYORUZ"