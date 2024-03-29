Alpaslan Bayraktar: Eti Maden işçi ve memur istihdamı kapsamında 218 personel alımı yapacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin üretim, satış ve rezervde dünyada ilk sırada olduğu bor madenini ekonomiye kazandırmak için Eti Maden bünyesinde nitelikli insan kaynağı ile çalışmaların devam edildiğini belirtti.

AA

Eti Maden, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce, İŞKUR ve ÖSYM üzerinden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Seyitgazi/Eskişehir) 162, Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü (Balıkesir) 56 olmak üzere toplam 218 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapma hedefimizde, bor işletmelerimizde bizlerle omuz omuza çalışacak olan yeni yol arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum." diyerek eleman arayışının nedenlerini sıraladı.

"Madencilikte net ihracatçı olma hedefiyle çalışmalar sürüyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Eti Maden'in işçi ve memur istihdamı kapsamında personel alımı yapacağını duyururken şu ifadeleri kullandı:

Katma değerli madencilik anlayışımız ile ülkemizi bu alanda net ihracatçı konuma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İnsan kaynağı bor madenlerini ekonomiye kazandırmak için

Bu anlayışla üretim, satış ve rezervde dünyada ilk sırada olduğumuz bor madenlerimizi ekonomiye kazandırmak için Eti Maden bünyesinde nitelikli insan kaynağımız ile oluşturduğumuz tesislerde uç ürün haline getiriyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)