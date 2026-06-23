Canan Karatay'dan Hakan Ural'a ağır sözler: Beş kuruşa dört takla atan insansın

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına konuk olan Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık tavsiyelerinin yanı sıra programda yaşanan bir diyalogla da gündem olmayı başardı.

Hakan Ural, Karatay'ın kendisine Babalar Günü için 200 liralık bir hediye verdiğini hatırlattı.

"5 KURUŞA 4 TAKLA ATAN İNSANSIN"

Hakan Ural'ın bu sözleri üzerine Karatay, kendine has üslubuyla dikkat çeken bir karşılık verdi. Karatay, Ural'a dönerek, "Tabii verdim. Sen 5 kuruşa 4 takla atan bir insansın." ifadelerini kullandı.

"PARAYI SEVERİM"

Canan Karatay'ın sözlerine bozulan ancak çaktırmak istemeyen Hakan Ural ise durumu espriye vurarak karşılık verdi. Ural, "Parayı sevdiğim doğrudur." diyerek cevap verdi.