Alpaslan Bayraktar, nükleer enerji hedefini açıkladı: 2035’e kadar 7 bin 200 megavat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, katıldığı OSBÜK toplantısında OSB'lerin enerjisi ile ilgili bilgi verdi ve faaliyete geçmeyen 26 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin hayata geçirilmesini istedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Organize Sanayi toplantısında Türkiye'nin enerji politikalarını anlatarak, hedefleri sıraladı.

Bakan Bayraktar, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin olduğunu belirterek, bu yatırımların bir an önce hayata geçmesinin önemi üzerinde durdu.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Nükleer enerji hedefi: 2035’e kadar 7 bin 200 megavat

Bayraktar, bu kapsamda Türkiye'nin de nükleer enerji hedeflerine değinerek, Türkiye'nin 2035’e kadar 7 bin 200 megavat, 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kurulu güce ulaşmak olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'de 2002'de doğalgaz ulaştırılan OSB sayısı 214'e çıktı"

Buradaki konuşmasında OSB'lerin enerji üretimi ve tüketimindeki yerine değinen Bayraktar, Türkiye'de 2002'de doğalgaz ulaştırılan OSB sayısının sadece 7 olduğunu, bugün ise bu sayının 214'e çıktığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

Geçtiğimiz yıl sanayide doğal gaz tüketimi 13,4 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Yani toplam tüketim içinde yüzde 25'lik pay sanayiye ait. Ayrıca ülkemizde tüketilen elektriğin içinde 108 milyar kilovatsaati yani yaklaşık yüzde 33'ü sanayide kullanılıyor.

"Organize sanayi bölgelerinin enerji yatırımlarının kapasitesi artırıldı"

Öz tüketimde organize sanayi bölgelerinin enerji yatırımlarının kapasitesinin, 3 bin 462 megavatı yenilenebilir olmak üzere 7 bin 156 megavata ulaştığına dikkati çeken Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisi alanında bugüne kadar sanayi kuruluşlarına tahsis edilen fakat faaliyete geçmeyen 26 bin megavatlık kapasite bulunduğunu ifade etti.

"Enerji yatırımlarını hayata geçirin"

Bayraktar, sanayicilere hitaben şöyle konuştu:

Bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi bizim için fevkalade önemli. Sizlerden istirhamım, bu kapasiteleri bir an önce hayata geçirin ve elektrik üretmeye başlayın.

"Ülkenin doğalgaz altyapısı yapılan yatırımlarla ciddi anlamda güçlendirildi"

Bakan Bayraktar, son yıllarda ülkenin doğalgaz altyapısının yapılan yatırımlarla ciddi anlamda güçlendirildiğini ve gaz ihtiyacının yüzde 50'sini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak tedarik edebilecek seviye ulaştığını söyledi.

"Bu sene sanayiye doğalgaz arzında sıkıntı öngörülmüyor"

Önceki yıllarda sanayiye, doğalgaz arzında sıkıntılar yaşandığına işaret eden Bayraktar, bu yıl doğalgaz depolarının tamamen dolu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

İnşallah, bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz. Biz herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden inşallah bu süreci sıkıntısız atlatacağız Bundan sonraki süreçte de kendi gazımızın daha yoğun devreye girmesiyle de artık bu konuyu herhangi bir şekilde gündemimizden çıkarmış olacağız.

"2035'te Türkiye'nin elektrik tüketimi 511 milyar kilovatsaate çıkacak"

Bakan Bayraktar, 2035'te Türkiye'nin elektrik tüketiminin 511 milyar kilovatsaate çıkacağını belirterek, bu yüksek talebe rağmen yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi içindeki payını yüzde 55'e, kurulu güç içindeki payını ise yüzde 65'e çıkarmayı öncelikli hedefimiz olarak belirlendiğini aktardı.

"Yüzde 14'ük bir enerji tasarrufu sağladık"

Enerji verimliliğinin de sürdürülebilir büyümenin ve enerji alanında tüm hedeflere ulaşılmasının en önemli ayağını teşkil ettiğini kaydeden Bayraktar, 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) çerçevesinde yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırımla yüzde 14'ük bir enerji tasarrufu sağladıklarını belirtti.

"2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ocakta açıklanacak"

Bayraktar, 2. UEVEP'e ilişkin ise şöyle konuştu:

Ocak ayı başında 2024-2030, 2. Ulusal Enerji Verimliliği ve Eylem Planı'mızı açıklayacağız. Orada da 100 milyon tonluk emisyon azaltma hedefi koyuyoruz. Bu program vesilesiyle yatırım miktarlarını da açıklayacağız. Orada önümüze 6-7 farklı sektörde eylem planlarınca tanımlanmış bir alan var.

"Yeni bir nükleer enerji çağı başlıyor"

Dubai'de düzenlenen COP28 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde küresel nükleer enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu: