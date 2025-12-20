Merkez Bankası avans faiz oranlarını düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi.

AVANS FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 39,75 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 42,25 düzeyindeydi.