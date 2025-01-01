Altın fiyatları 20 Ocak'ta Trump'ın göreve gelmesini bekliyor

Altının onsu, yılın ilk gününe 2 bin 623 dolarla başladı.
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da Kapalıçarşı hizmete açık.
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 982 lira
Çeyrek altın: 5 bin 57 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 605 lira
Tam altın: 20 bin 230 lira
Yarım altın: 10 bin 115 lira
ALTIN FİYATINA TRUMP ETKİSİ
Çarşı esnafı, altın fiyatlarının ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geleceği 20 Ocak'ta hızlı bir değişim geçireceğine inanıyor.
YILIN İLK ALTIN TAHMİNİ
Altın Piyasaları Uzmanı Can Tangülü, Ensonhaber'e 20 Ocak'ta Trump'ın göreve gelmesi sonrasında altın fiyatlarını daha netlik kazanacağını, fiyatların önce düşüp, sonra yukarıya doğru gideceğini tahmin ettiklerini açıkladı.
2025 ORTASI BEKLENTİSİ: GRAM ALTIN 4 BİN-4 BİN 500 LİRA
Can Tangülü, gram altının önümüzdeki yıl TL bazında 4 bin ile 4 bin 500 TL arasında olmasının beklendiğini belirtti.
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