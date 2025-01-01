Altın fiyatları 20 Ocak'ta Trump'ın göreve gelmesini bekliyor

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Altının onsu, yılın ilk gününe 2 bin 623 dolarla başladı.

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da Kapalıçarşı hizmete açık.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 982 lira

Çeyrek altın: 5 bin 57 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 605 lira

Tam altın: 20 bin 230 lira

Yarım altın: 10 bin 115 lira

ALTIN FİYATINA TRUMP ETKİSİ

Çarşı esnafı, altın fiyatlarının ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geleceği 20 Ocak'ta hızlı bir değişim geçireceğine inanıyor.

YILIN İLK ALTIN TAHMİNİ

Altın Piyasaları Uzmanı Can Tangülü, Ensonhaber'e 20 Ocak'ta Trump'ın göreve gelmesi sonrasında altın fiyatlarını daha netlik kazanacağını, fiyatların önce düşüp, sonra yukarıya doğru gideceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

2025 ORTASI BEKLENTİSİ: GRAM ALTIN 4 BİN-4 BİN 500 LİRA

Can Tangülü, gram altının önümüzdeki yıl TL bazında 4 bin ile 4 bin 500 TL arasında olmasının beklendiğini belirtti.