Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 27 Ekim'de gram, çeyrek fiyatları

- Altın fiyatları düşmeye devam ediyor; gram altın 5 bin 504 lira, çeyrek altın 9 bin 337 lira.
- Fed'in faizlerde yüzde 25 düşüş yapması bekleniyor, bu da piyasaları etkiliyor.
- İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ABD'nin Çin'e getirdiği vergiler altın piyasasını tehdit ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu hafta çarşamba günü açıklanacak faiz kararında yüzde 25 düşüş yapması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e getirdiği yüzde 100 ek vergiler, küresel piyasaları tehdit ediyor.
ABD'de hükümetin kapalı olması ve verilerin gecikmeli açıklanması belirsizliğe neden oluyor.
Dünyada merkez bankalarının altın alım hamleleri, piyasadaki gerçek altın stokunu azaltıyor.
Tüm bu nedenlerin dışında Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in altın politikası da altının fiyatına düşüren nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 504 lira
Çeyrek altın: 9 bin 337 lira
Cumhuriyet altını: 38 bin 45 lira
Tam altın: 37 bin 369 lira
Yarım altın: 18 bin 684 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,9997 lira
Euro: 48,9252 lira
Sterlin: 56,0951 lira