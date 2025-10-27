Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 27 Ekim'de gram, çeyrek fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu hafta çarşamba günü açıklanacak faiz kararında yüzde 25 düşüş yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e getirdiği yüzde 100 ek vergiler, küresel piyasaları tehdit ediyor.

ABD'de hükümetin kapalı olması ve verilerin gecikmeli açıklanması belirsizliğe neden oluyor.

Dünyada merkez bankalarının altın alım hamleleri, piyasadaki gerçek altın stokunu azaltıyor.

Tüm bu nedenlerin dışında Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in altın politikası da altının fiyatına düşüren nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 504 lira

Çeyrek altın: 9 bin 337 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 45 lira

Tam altın: 37 bin 369 lira

Yarım altın: 18 bin 684 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,9997 lira

Euro: 48,9252 lira

Sterlin: 56,0951 lira