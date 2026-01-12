AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zekâ teknolojileriyle fark yaratmak isteyen genç yetenekler bir araya getirildi.

Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB), etkinliği olan KKB Hackathon: Agentic AI, büyük finalle sona erdi. Agentic AI odağında düzenlenen hackathon, yalnızca ortaya çıkan yenilikçi projelerle değil, değerlendirme sürecinde de yapay zekâdan yararlanmasıyla öne çıktı.

KKB’nin genç yetenekler ve teknoloji tutkunları için bir çekim merkezi olma hedefiyle hayata geçirdiği organizasyon, 10 Ocak’ta Mext Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen final etkinliğiyle tamamlandı.

Yazılım dünyasının yeni rotası olarak görülen Agentic AI odağındaki hackathon, gençlerden yoğun ilgi gördü. 31 Ekim-16 Kasım 2025 tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden yaklaşık 1.200 öğrenciden oluşan 314 takım yarışmaya katıldı. Başvuruların büyük bölümünü bilgisayar mühendisliği ve yapay zekâ mühendisliği öğrencileri oluşturdu.

KKB’nin yapay zekâ alanında uzman mühendisleri tarafından yürütülen ön eleme ve değerlendirme çalıştayları sonucunda 50 takım yarı finale yükseldi.

GENÇ YETENEKLER AGENTIC AI İLE ÇÖZÜMLER ÜRETTİ

Toplam 184 genç yetenekten oluşan 50 yarı finalist takım, KKB tarafından belirlenen iki problem başlığı kapsamında Agentic AI tabanlı çözümler geliştirdi. İki hafta süren inovasyon maratonu boyunca ekipler, KKB mentorlarıyla bire bir görüşmeler yaparak projelerini olgunlaştırdı.

Bu süreçte KKB, yerli ve güvenli bulut altyapısı Kloudeks üzerinden yapay zekâ servislerini katılımcıların kullanımına sundu. Takımlar; LLM, embedding ve reranker gibi API tabanlı yapay zekâ servislerinden yararlanarak projelerini geliştirdi ve demo hazırladı.

YAPAY ZEKÂ, PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ

KKB Hackathon: Agentic AI’ı benzer organizasyonlardan ayıran en önemli unsurlardan biri, yapay zekâ tabanlı değerlendirme sistemi oldu. Kod kalitesi, demo performansı ve süre yönetimi gibi çok sayıda kriteri analiz eden bu sistem sayesinde değerlendirme süreci adil, şeffaf ve objektif şekilde yürütüldü. Yapay zekâ destekli değerlendirme sonucunda 12 takım finale kaldı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 150 BİN TL

Finale kalan 12 takım, 10 Ocak’ta düzenlenen etkinlikte projelerini; KKB üst yönetimi, alanında uzman yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan jüriye sundu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Vector Minds takımı birinci olarak 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Zihin Code takımı 100 bin TL’lik ikincilik ödülünü kazanırken Sava, Pluribus ve Gondolin Labs takımları 50’şer bin TL ödül aldı. Finale kalan diğer takımlara ise 15 bin TL’lik motivasyon ödülü verildi.

“TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ÜRETİM EKOSİSTEMİNİ GENÇLERLE BİRLİKTE GÜÇLENDİRİYORUZ”

KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, hackathonun vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi:

“KKB olarak, gençlerle birlikte üreten ve fikirlerin hayata geçtiği bir inovasyon buluşma noktası olmayı önemsiyoruz. Bu hackathon, bizim için yalnızca projelerin yarıştığı bir gün değil; gençlerin girişimcilik hayallerine dokunduğumuz uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımıdır.

Gençlerin üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıya erişebilmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu nedenle yerli ve güvenli bulut altyapımız Kloudeks başta olmak üzere tüm teknolojik kaynaklarımızı ve bilgi birikimimizi gençlerin kullanımına açıyoruz.

Hackathonları bir sonuç değil, birlikte üretmeye devam edeceğimiz bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerle yan yana durmayı ve Türkiye’nin teknoloji üretim ekosistemini birlikte güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”