Altın fiyatları düşüşte! 4 Aralık'ta gram altın, dolar, euro fiyatları

Yılın son ayında piyasalar, dünyadaki gelişmelere göre şekilleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

ONS ALTIN 4 BİN 184 DOLARDA

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde yüzde 4,08'de bulunurken, dün yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 206 dolarda günü tamamlayan altının onsu kâr realizasyonları ve tahvil taleplerinin etkisiyle şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 4 bin 184 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 714 lira

Çeyrek altın: 9 bin 693 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 494 lira

Tam altın: 38 bin 774 lira

Yarım altın: 19 bin 388 lira

FİTCH, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Yurt içi tarafında ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e çıkardığını belirtti.

Kuruluş tarafından yayımlanan Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerinde ise değişikliğe gidilmediği, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksinde hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğilimi bugün yerini yükselişe bırakırken, endeks şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL dün 42,4430'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4780'den işlem görüyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,4780 lira

Euro: 49,6472 lira

Sterlin: 56,6930 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varili ise jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 0,3 artışla 62,9 dolarda seyrediyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında ile riskli varlıklara olan yönelme nedeni ile bir yükselme yapandı. Şu anda kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, 93 bin 117,3 dolarda.

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.