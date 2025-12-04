Altın fiyatları düşüşte! 4 Aralık'ta gram altın, dolar, euro fiyatları

- Altın fiyatları ons altındaki düşüşle 5.714 TL'ye geriledi.
- ABD'deki veriler faiz indirim beklentisini artırırken, Fitch Türkiye'nin büyüme beklentisini bu yıl yüzde 3,8 olarak revize etti.
- Dolar 42,4780 TL, euro 49,6472 TL seviyesinde işlem görüyor.
Yılın son ayında piyasalar, dünyadaki gelişmelere göre şekilleniyor.
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.
ONS ALTIN 4 BİN 184 DOLARDA
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde yüzde 4,08'de bulunurken, dün yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 206 dolarda günü tamamlayan altının onsu kâr realizasyonları ve tahvil taleplerinin etkisiyle şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 4 bin 184 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 714 lira
Çeyrek altın: 9 bin 693 lira
Cumhuriyet altını: 39 bin 494 lira
Tam altın: 38 bin 774 lira
Yarım altın: 19 bin 388 lira
FİTCH, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ
Yurt içi tarafında ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e çıkardığını belirtti.
Kuruluş tarafından yayımlanan Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerinde ise değişikliğe gidilmediği, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 11.036,82 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.
DOLAR ENDEKSİ
Dolar endeksinde hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğilimi bugün yerini yükselişe bırakırken, endeks şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL dün 42,4430'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4780'den işlem görüyor.
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,4780 lira
Euro: 49,6472 lira
Sterlin: 56,6930 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varili ise jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 0,3 artışla 62,9 dolarda seyrediyor.
BITCOIN
Kripto para piyasasında ile riskli varlıklara olan yönelme nedeni ile bir yükselme yapandı. Şu anda kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, 93 bin 117,3 dolarda.
Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.