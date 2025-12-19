Abone ol: Google News

Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor

Ons altın 4 bin 326 dolar ve gram altın 5 bin 955 liradan haftanın gününe başladı. Altın sınırlı iniş ve çıkışlarla rekor seviyesine yakın seyrediyor.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 10:25
  • Altın fiyatları, ABD ve Japonya merkez bankalarının politikaları nedeniyle dalgalanıyor.
  • ABD'de beklentilerin altında artan TÜFE ve Fed'in faizini sabit tutma beklentisi, dolar endeksini hafif artırdı.
  • Gram altın 5 bin 955 lira, ons altın ise 4 bin 326 dolardan işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocakta politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerden beslenen dolar endeksi, yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başladı.

ONS ALTIN

Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın gevşeme sürecine yönelik yatırımcıların temkinli davranması ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sıkılaşma kararının etkisiyle yüzde 0,4 azalışla 4 bin 326 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 955 lira

Çeyrek altın: 10 bin 98 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 144 lira

Tam altın: 40 bin 394 lira

Yarım altın: 20 bin 198 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varili ise yeni günde yatay seyirle 59,4 dolarda bulunuyor.

