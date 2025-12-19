Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor

- Altın fiyatları, ABD ve Japonya merkez bankalarının politikaları nedeniyle dalgalanıyor.
- ABD'de beklentilerin altında artan TÜFE ve Fed'in faizini sabit tutma beklentisi, dolar endeksini hafif artırdı.
- Gram altın 5 bin 955 lira, ons altın ise 4 bin 326 dolardan işlem görüyor.
ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocakta politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentilerden beslenen dolar endeksi, yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başladı.
ONS ALTIN
Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın gevşeme sürecine yönelik yatırımcıların temkinli davranması ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sıkılaşma kararının etkisiyle yüzde 0,4 azalışla 4 bin 326 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 955 lira
Çeyrek altın: 10 bin 98 lira
Cumhuriyet altını: 41 bin 144 lira
Tam altın: 40 bin 394 lira
Yarım altın: 20 bin 198 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varili ise yeni günde yatay seyirle 59,4 dolarda bulunuyor.