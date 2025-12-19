Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! 19 Aralık'ta dolar, euro ve sterlin

- Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor; dolar yükselmeye devam ederken euroda dalgalanmalar yaşanıyor.
- Serbest piyasada dolar 42,8070 liradan alınırken, euro 50,2080 liradan alıcı buluyor.
- Sterlin ise 57,2921 liradan işlem görüyor.
ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.
Dün doların satış fiyatı 42,7310, euronun satış fiyatı ise 50,3010 lira olmuştu.
Serbest piyasada 42,8070 liradan alınan dolar, 42,8090 liradan satılıyor.
50,2060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,2080 lira oldu.
Sterlin ise 57,0064 liradan alınıyor ve 57,2921 liradan satılıyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,8070 lira
Euro: 50,2080 lira
Sterlin: 57,2921 lira