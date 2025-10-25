Altın geçen hafta 9 haftalık yükseliş serisini bozdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalara bakıldığında New York borsasında geçen hafta, alıcılı bir seyir öne çıktı.

Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,92, Nasdaq endeksi yüzde 2,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,20 yükseldi.

Emtialar tarafında ise altın ve gümüş başta olmak üzere kıymetli metal grubunda geçen hafta sert düşüşler izlendi.

9 haftadır aralıksız yükseliş kaydeden altının ons fiyatı, 10. haftada negatif haftalık kapanış gerçekleştirdi.

HAFTALIK BAZDA YÜZDE 3,23 DÜŞÜŞ

Altındaki yükseliş serisi, ons bazında 4 bin 400 dolar olan teknik direnci aşmayı başaramaması, dolar endeksindeki toparlanma ve kâr realizasyonlarının etkisiyle bozuldu. Salı günü sert düşüşün izlendiği altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 3,23 düşüşle kapandı.

GÜMÜŞ YÜZDE 6,5 KAYBETTİ

Altına alternatif yatırım aracı olarak görülen gümüşte de benzer bir görünüm öne çıkarken geçen hafta gümüş, haftalık bazda yüzde 6,5 değer kaybetti.

Analistler, kıymetli metaller tarafında denge arayışının öne çıktığını ifade ederek son dönemlerde altın ve gümüş tarafındaki yüksek hacimli alış ve satışların, sert dalgalanmalara yol açtığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftalık bazda sınırlı bir düşüşle haftayı yüzde 4 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ise geçen haftayı yüzde 0,5 yükselişle 98,95 seviyesinden kapattı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatında 3 haftadır devam eden düşüş eğilimi geçen hafta bozulurken, Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,4 değer kazancıyla 65,2 dolarda haftayı tamamladı.

Ons altın 4 bin 112 dolardan seyrediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 545 lira

Çeyrek altın: 9 bin 404 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 317 lira

Tam altın: 38 bin 317 lira

Yarım altın: 37 bin 618 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında sınırlı düşüş yaşanıyor, dövizde son durum şöyle:

Dolar: 41,9294

Euro: 48,8446

Sterlin: 56,0312