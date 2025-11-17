Altın haftaya düşüşle başladı! 17 Kasım'da altın ve döviz fiyatları

- Altın fiyatları haftanın ilk günü düşüş yaşarken, dolar sınırlı bir artış gösterdi.
- Uzmanlar, altın fiyatlarının toparlanabileceğini ancak Dolar/TL'nin sabit kalabileceğini öngörüyor.
- ABD'de faiz indirimi beklentisi ve Fed açıklamaları küresel piyasaları etkiliyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayındaki toplantısında faiz indiriminin yapılacağı beklentisi arttı.
ABD'de geçen hafta federal hükümetin 43 gün aradan sonra açılması küresel risk iştahını desteklerken, Fed üyelerinin faiz indirimlerine yönelik temkinli açıklamaları ise bu risk iştahını törpüledi.
Fed yetkililerinin açıklamaları altının ibresini tersine çevirdi.
ONS ALTIN
Altının onsu dün yüzde 0,3 azalışla 4 bin 75 dolardan işlem görürken bugün 4 bin 65 dolarda ve yurt içinde gram altın ise 5 bin 532 liradan işlem görüyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
Cuma günü doların satış fiyatı 42,3300, euronun satış fiyatı ise 49,2910 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,3320 liradan, euro 49,1580 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 42,3300 liradan alınan dolar, 42,3320 liradan satılıyor. 49,1560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,1580 lira oldu.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 532 lira
Çeyrek altın: 9 bin 377 lira
Cumhuriyet altını: 38 bin 206 lira
Tam altın: 37 bin 494 lira
Yarım altın: 18 bin 747 lira
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,85 inerek 94 bin 962 dolara kadar geriledi.
Üç haftadır değer kaybeden Bitcoin, cuma günü 93 bin dolara kadar inmişti.
BRENT PETROL
Brent petrolün varili yüzde 0,7 azalışla 63,5 dolardan alıcı buluyor.
VİOP CUMA GÜNÜ AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 arttı.