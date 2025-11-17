Altın haftaya düşüşle başladı! 17 Kasım'da altın ve döviz fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayındaki toplantısında faiz indiriminin yapılacağı beklentisi arttı.

ABD'de geçen hafta federal hükümetin 43 gün aradan sonra açılması küresel risk iştahını desteklerken, Fed üyelerinin faiz indirimlerine yönelik temkinli açıklamaları ise bu risk iştahını törpüledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları altının ibresini tersine çevirdi.

ONS ALTIN

Altının onsu dün yüzde 0,3 azalışla 4 bin 75 dolardan işlem görürken bugün 4 bin 65 dolarda ve yurt içinde gram altın ise 5 bin 532 liradan işlem görüyor.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 42,3300, euronun satış fiyatı ise 49,2910 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,3320 liradan, euro 49,1580 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,3300 liradan alınan dolar, 42,3320 liradan satılıyor. 49,1560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,1580 lira oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 532 lira

Çeyrek altın: 9 bin 377 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 206 lira

Tam altın: 37 bin 494 lira

Yarım altın: 18 bin 747 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,85 inerek 94 bin 962 dolara kadar geriledi.

Üç haftadır değer kaybeden Bitcoin, cuma günü 93 bin dolara kadar inmişti.

BRENT PETROL

Brent petrolün varili yüzde 0,7 azalışla 63,5 dolardan alıcı buluyor.

VİOP CUMA GÜNÜ AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 arttı.