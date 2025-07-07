Altın haftaya düşüşle başladı: Gramı 4 bin 256 lira

Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken, emtia fiyatlarında da yön arayışı dikkat çekiyor.

ABD kaynaklı ticaret endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündeme getirirken, altın fiyatlarında geri çekilme gözleniyor.

ALTININ GRAMI 4 BİN 256 LİRAYA DÜŞTÜ

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, haftayı yüzde 0,47 artışla 4 bin 278 liradan tamamlamıştı.

Ancak haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 gerileyerek 4 bin 256 liraya düştü.

Aynı saatlerde çeyrek altın 7 bin 129 liradan, cumhuriyet altını ise 28 bin 765 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,8'lik düşüşle 3 bin 310 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA ABD ETKİSİ

Piyasalarda, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarının ve Başkan Donald Trump’ın BRICS ülkeleriyle ilgili yaptığı açıklamaların etkisi hissediliyor.

Trump'ın, BRICS’in çizgisini benimseyen ülkelere yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanacağı yönündeki açıklamaları, küresel ölçekte ticaret savaşlarına yönelik kaygıları yeniden artırdı.

Analistler, bu gelişmelerin dolar endeksini desteklediğini ve buna bağlı olarak ons altının gerilediğini belirtiyor. Teknik açıdan ons altında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 200 doların ise destek olarak izlendiği ifade ediliyor.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi verileri, yurt dışında ise euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek. Bu verilerin piyasalardaki yön arayışına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.