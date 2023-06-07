Altın rakamları rekora doymadı! Cumhuriyet ve tam altın 9 bin lirayı aştı

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İstanbul Kapalıçarşı'da altın rakamları, ons altındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki artışa paralel olarak ralli yapıyor.
Cumhuriyet altın dün psikolojik sınır olan 8 bin liranın üzerini test etmişti. Bugün, Cumhuriyet altını 9 bin liranın üzerinde tutundu ve tam altın da bu rakamda kendisine eşlik etti.
Böylelikle Cumhuriyet ve tam altında 8 binli rakamlar geride kaldı.
7 Haziran 2023 Çarşamba günü itibarıyla Kapalıçarşı'da altın fiyatları:
Gram altın: 1.445 lira
Çeyrek altın: 2 bin 387 lira
Cumhuriyet altını: 9 bin 703 lira
Tam altın: 9 bin 530 lira
Yarım altın: 4 bin 769 lira