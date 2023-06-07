Dövizde son durum! 7 Haziran Çarşamba günü döviz hareketleri

İHA
Dolar geçtiğimiz haftayı 20,92 liradan, euro ise 22.59 liradan tamamlamıştı.
Dünkü kapanışta dolar 21,5759 liradan, euro ise 22,94 liradan satılmıştı.
Bugün ise dolar 22,7620 liradan, euro ise 24,3220 liradan güne başladı.
Döviz yükseliş eğiliminde
İstanbul Kapalıçarşı'da 22,76 liradan alınan dolar 22,7620 liradan, 24,32 liradan alınan euro ise 24,3220 liradan satılırken döviz tekrar yükseliş eğilimine girdi.
Dövizde son durum
Haberimizi yayına hazırlarken dolar, euro ve sterlindeki son durum şöyle:
Dolar: Yüzde 7,44 arttı ve 23,1723 lirada
Euro: Yüzde 7,41 arttı ve 24,8623 lirada
Sterlin: Yüzde 5,35 arttı ve 28,2758 lirada
Dolar endeksi
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 104,2 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0680'den alıcı buluyor.