Altın rekora yakın! 13 Şubat'ta gram ve çeyrek altın fiyatları

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması ile birlikte güvenli liman emtialar değerlendi.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 367 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 389 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 747 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 418 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 389 lira

Çeyrek altın: 5 bin 747 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 418 lira

Tam altın: 22 bin 990 lira

Yarım altın: 11 bin 495 lira

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 918 dolardan işlem görüyor.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi.

ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını da zorlaştırıyor.

ONS ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugün Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

REKORLAR

ONS ALTIN REKOR: 2 bin 943 dolar (10 Şubat)

GRAM ALTIN REKOR: 3 bin 406 lira (10 Şubat)