Altın toparlanma eğilimine girdi

Haber Merkezi

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 590 dolara inerek son iki ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından, 2 bin 607 dolarda dengelendi.

Gram altın ise 2 bin 881 liradan işlem görüyor.

ALTIN 7 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEMİŞTİ

Altın, ABD'de başkanlık seçimlerinin Donald Trump tarafından kazanılmasıyla birlikte dolarda bir artış yaşanmasının ardından 7 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Altın 7 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti.

ONS ALTIN 2 BİN 607 DOLARDA

Altın, 31 Ekim'deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 7 geriledi, ancak bu yıl toplamda yüzde 26’dan fazla yükseliş gösterdi. Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2 bin 607 doları gördü.

GRAM ALTIN 2 BİN 881 LİRADA

Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 881 TL'nin üzerine çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 2 bin 881 lira

ÇEYREK ALTIN: 4 bin 884 lira

CUMHURİYET ALTINI: 19 bin 896 lira

TAM ALTIN: 19 bin 544 lira

YARIM ALTIN: 9 bin 771 lira

YATIRIMCININ GÜNDEMİ

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesinin ardından Fed'in atacağı sonraki adımlara dair ipuçları için çarşamba günü yayınlanacak olan gıda ve enerjiyi hariç tutan ABD çekirdek tüketici fiyat endeksi raporuna bakacaklar.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ ALTINA YARAYACAK

Birçok ekonomist, ticaret tarifeleri de dahil olmak üzere Trump'ın politikalarının potansiyel enflasyonist etkisinin, daha önce beklenenden daha az faiz indirimine yol açacağını düşünüyor. Daha düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altına fayda sağlama eğilimindedir.