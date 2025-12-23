Altın ve gümüş durdurulamıyor: Yeni rekorlar geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Değerli metaller rekor üstüne rekor kırıyor...

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artması, ABD ve Venezuela arasında artan jeopolitik gerilim, değerli metalleri yeni zirvelerine çıkardı.

ONS ALTIN

Altın fiyatları ons başına 4 bin 497 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve bu yılki 50'nci rekor kıran seans oldu.

Bu yükseliş, ABD'nin para politikasında gevşeme beklentileri ve artan jeopolitik gerilimlerden kaynaklandı.

Piyasalar şu anda enflasyonda düşüş ve işgücü piyasasında soğuma işaretleri arasında, Federal Rezerv'in gelecek yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor.

TARİHİ ZİRVEDE

Ons altın güne 4 bin 438 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 438 dolar, en yüksek de 4 bin 497 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 4 bin 482 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 110 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 98 lira, en yüksek de 6 bin 193 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 6 bin 171 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 6 bin 171 TL

Çeyrek altın: 9 bin 897 TL

Yarım altın: 19 bin 766 TL

Tam altın: 39 bin 9 TL

Cumhuriyet altını: 39 bin 576 TL

Gremse altın: 97 bin 524 TL

Reşat altını: 39 bin 608 TL

Ata altını: 40 bin 228 TL

GÜMÜŞ DE YENİDEN REKOR KIRDI

Gümüş, ons başına 70 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak önceki rekorları aştı; artan jeopolitik gerilimler fiyat gücünü desteklemeye devam etti.

ABD'nin Venezuela tankerlerine karşı aldığı yaptırım önlemleri ve PDVSA'nın siber saldırı sonrası devam eden sorunları nedeniyle artan belirsizlik, gümüşün güvenli liman varlığı rolünü pekiştirdi.

Metalin gelecekteki kazançları için yolunda olduğu ve yıl başından bu yana yüzde 140'ın üzerinde değer kazandığı belirtiliyor.

Yükselişi destekleyen faktörler arasında, güçlü endüstriyel ve yatırım talebi ile azalan stoklar yer alıyor; bu durum metalin uzun vadeli temellerini destekliyor.

Yükseliş görünümüne ek olarak, yatırımcılar hala ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl iki faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor. Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller, yakın zamanda Fed'in politikayı gevşetmek için ek alanı olduğunu belirtti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 68,89 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 68,88 dolar, en yüksek de 70 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 69,55 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 94.68 liradan başladı. Gün içinde en düşük 94,67 lira, en yüksek de 96,20 lira seviyesi görüldü.

Şu sıralar 95,56 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir, haftanın son gününde de devam etti.

Dolar 0,06 yükselerek 42,80 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,11 artışla 50,56 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden ve tekrar toplanan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Türkiye saati ile 08.45 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,19 değer kaybederek 87 bin 761 dolar oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde 1,84 değer kaybederek 2 bin 973 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 11.311,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,15 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,59 ile spor endeksi oldu.

ALTIN FİYATLARINA FED ETKİSİ

Yatırımcıların dikkati şimdi, ABD ekonomisinin sağlığı ve Fed politikasının muhtemel yolu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek olan, bugün açıklanacak üçüncü çeyrek GSYİH'sının ikinci tahminine çevrildi.

Güvenli liman talebi, Washington'ın Cumartesi günü ikinci bir petrol tankerine el koyması ve üçüncü bir tankeri aktif olarak takip etmesiyle bölgeye uyguladığı deniz ablukasını yoğunlaştırmasıyla birlikte ABD ve Venezuela arasındaki artan gerilimlerden de desteklendi.

Bu yıl şimdiye kadar altın fiyatları yüzde 70 oranında yükseldi ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancına doğru ilerliyor.

Bu yükseliş, güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle de desteklendi.