Altın ve gümüş sert hareketlere sahne oldu: Piyasalarda son durum

Değerli metaller yakından takip ediliyor...

Altın fiyatları, kâr alma nedeniyle yüzde 4'ten fazla düşüş yaşadıktan sonra ons başına 4 bin 369 doların üzerine çıktı.

Pazartesi günkü satış dalgası, değerli metalin ekim ayından bu yana en büyük gün içi düşüşünü ve bu yıl tek bir günde keskin bir düşüş yaşadığı ikinci kez oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 323 dolar, en yüksek de 4 bin 383 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 379 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 982 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 969 lira, en yüksek de 6 bin 53 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 43 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İşte günün ilk saatlerinde güncel satış fiyatları:

Gram altın: 6 bin 43 TL

Çeyrek altın: 9 bin 817 TL

Yarım altın: 19 bin 616 TL

Tam altın: 39 bin 358 TL

Cumhuriyet altını: 39 bin 256 TL

Gremse altın: 98 bin 395 TL

Reşat altını: 39 bin 288 TL

Ata altını: 40 bin 558 TL

GÜMÜŞ SERT DÜŞÜŞTEN SONRA TOPARLANDI

Gümüş, dünkü seansta yaşanan yüzde 8'lik düşüşün ardından bugün yüzde 2 civarında artışla 75,09 dolara yükseldi.

Bu düşüş, son beş yıldan fazla süredir görülen en sert günlük düşüş oldu ve yatırımcıların agresif kar alma işlemlerinin ardından pozisyonlarını ayarlamasıyla gerçekleşti.

Toparlanma ise, ons başına 80 doların üzerindeki rekor seviyelerden yaşanan sert geri çekilmenin ardından geldi; tatil döneminde azalan likidite, son fiyat dalgalanmalarını daha da artırdı.

Analistler, düşüşün temel talepteki bir kaymadan ziyade pozisyonların kapatılmasını yansıttığını belirtti.

Kısa vadeli oynaklığa rağmen, gümüş yapısal arz kısıtlamalarından ve özellikle güneş enerjisi, elektronik ve veri merkezi altyapısından gelen güçlü endüstriyel talepten destek bulmaya devam ediyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 72,82 dolardan başladı.

Gün içinde en düşük 71,17 dolar, en yüksek de 75,14 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 75,09 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 100,33 liradan başladı.

Gün içinde en düşük 98,05 lira, en yüksek de 103,66 liradan işlem gördü. Şu sıralar 103,58 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir, haftanın son gününde de devam etti.

Dolar 0,01 yükselerek 42,94 TL'ye çıkarken euro yüzde 0,06 artışla 50,62 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden ve tekrar toplanan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Türkiye saati ile 09.00 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,05 değer kaybederek 87 bin 229 dolar oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Etherium ise yüzde 3,26 değer kaybederek 2 bin 941 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’da haftanın kritik işlem günlerinden birinde yatırımcılar satış baskısıyla karşılaştı.

Güne hafif bir yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde gelen yoğun satışlarla kazanımlarını geri vererek günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 11.150,90 puandan tamamladı.

Özellikle teknoloji ve sanayi hisselerindeki sert düşüşler dikkat çekerken, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik piyasaların odağındaki yerini korudu.

ALTIN VE GÜMÜŞÜN AKIBETİ MERAKLA TAKİP EDİLİYOR

Süregelen jeopolitik belirsizlik ortamında güçlü güvenli liman talebi, daha fazla kaybı sınırlamaya yardımcı oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Putin'in konutuna yönelik iddia edilen saldırılarının ardından Moskova'nın müzakerelerdeki tutumunu yeniden değerlendireceğini ABD Başkanı Donald Trump'a bildirdiğine dair haberlerin ardından daha da şüphe altına girdi.

Ayrı olarak, Trump, nükleer yeniden yapılanmanın devam etmesi halinde İran'a daha fazla saldırı uyarısında bulunurken, ABD'nin Venezuela'da bir yükleme tesisine saldırdığını da duyurdu.

Altın, güçlü merkez bankası alımları, sürekli ETF girişleri ve daha fazla ABD faiz indirimi beklentileriyle de desteklenen yükselişle birlikte, 1979'dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor.