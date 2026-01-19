Altın ve gümüş yeni rekor kırdı! 19 Ocak'ta piyasalar hareketli başladı

- Altın ve gümüş, ABD Başkanı Trump'ın NATO üyelerine ek gümrük tarifeleri açıklaması ve jeopolitik gerilimler nedeniyle tarihî zirvelere ulaştı.
- Ons altın 4 bin 690 dolarla, gram altın 6 bin 511 TL ile rekor kırarken, gümüş de yeni zirvesine çıktı.
- Gümüş, güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi sektörlerdeki talep ile destek buluyor.
Küresel piyasalarda yeni hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 NATO üyesi ülkeye yönelik ek gümrük tarifeleri açıklaması ve artan jeopolitik gerilimler sonucunda hareketli başladı.
ABD-Avrupa Birliği (AB) hattında tansiyon yükselirken güvenli limanlara talep yükseldi.
Bu gelişmelerle ons altın 4 bin 690 dolarla, gram altın 6 bin 511 TL ile rekor kırarken, gümüş fiyatları da tarihi zirvesini yeniledi.
Ons altın şu anda 4 bin 668 dolardan işlem görüyor.
GÜMÜŞTEN YENİ ZİRVE
2025’te değerli metaller grubunda en fazla yükselen ve yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan gümüş, bugün yeni zirvesini gördü.
Geçen haftayı 90,12 dolardan tamamlayan ons gümüş fiyatı, bugün ilk işlemlerde 94,12 dolar ile rekor tazeledi.
TARİFE SAVAŞLARI GÜMÜŞÜN FİYATINI ARTIRDI
Aynı zamanda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka sektörleri tarafından talep gümüşün değeri, yeniden tarife savaşlarının başlamasından duyulan endişelerden destek buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 496 lira
Çeyrek altın: 11 bin 15 lira
Cumhuriyet altını: 44 bin 881 lira
Tam altın: 44 bin 65 lira
Yarım altın: 22 bin 32 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,2902 lira
Euro: 50,3847 lira
Sterlin: 58,1542 lira