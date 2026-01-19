Altın ve gümüş yeni rekor kırdı! 19 Ocak'ta piyasalar hareketli başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalarda yeni hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 NATO üyesi ülkeye yönelik ek gümrük tarifeleri açıklaması ve artan jeopolitik gerilimler sonucunda hareketli başladı.

ABD-Avrupa Birliği (AB) hattında tansiyon yükselirken güvenli limanlara talep yükseldi.

Bu gelişmelerle ons altın 4 bin 690 dolarla, gram altın 6 bin 511 TL ile rekor kırarken, gümüş fiyatları da tarihi zirvesini yeniledi.

Ons altın şu anda 4 bin 668 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞTEN YENİ ZİRVE

2025’te değerli metaller grubunda en fazla yükselen ve yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan gümüş, bugün yeni zirvesini gördü.

Geçen haftayı 90,12 dolardan tamamlayan ons gümüş fiyatı, bugün ilk işlemlerde 94,12 dolar ile rekor tazeledi.

TARİFE SAVAŞLARI GÜMÜŞÜN FİYATINI ARTIRDI

Aynı zamanda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka sektörleri tarafından talep gümüşün değeri, yeniden tarife savaşlarının başlamasından duyulan endişelerden destek buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 496 lira

Çeyrek altın: 11 bin 15 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 881 lira

Tam altın: 44 bin 65 lira

Yarım altın: 22 bin 32 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,2902 lira

Euro: 50,3847 lira

Sterlin: 58,1542 lira