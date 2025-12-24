Altın ve gümüşte yeni rekor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ekonomisi, öncü verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken söz konusu performans, 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede sanayi üretimi, ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Ülkenin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, resesyon endişelerini öteleyerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri sınırlamasına rağmen, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD'DE BELİRSİZLİK AZALDI

Bunun yanı sıra tahminleri aşan büyüme verileri gümrük tarifelerinin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliği de azalttı.

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasını yaşamasının ardından bu süre zarfında ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin tam anlamıyla ölçülemediğine yönelik değerlendirmelere dikkati çekerek, nihai büyüme rakamlarının ülke ekonomisine dair daha kapsamlı bir tablo sunacağını kaydetti.

TRUMP'TAN "POTANSİYEL FED BAŞKANI" MESAJI

Öte yandan Fed başkanlığı için aday belirleme süreci devam eden ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verilerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump, göreve gelecek yeni Fed başkanına ilişkin "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

FED ÜZERİNDEKİ BASKI AZALIYOR

Söz konusu açıklamalar faiz indirimlerine yönelik beklentileri artırsa da, gelecek dönemde Fed üzerindeki siyasi baskıların daha da artabileceğine yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ayrıca, böyle bir sürecin bankanın kurumsal bağımsızlığını ve güvenilirliğini zedeleyebileceğine ilişkin algılar da kuvvetlendi.

Para piyasalarında, Fed'in ocak ayında politika faizini sabit bırakacağına yönelik ihtimaller yüzde 86 ile fiyatlanırken, yıl genelinde ise toplamda 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de özel sektör istihdamı 6 Aralık'ta sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 11 bin 500 kişi arttı.

Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 307,4 milyar dolara indi.

ABD'DAKİ GELİŞMELER ALTINA REKOR GETİRDİ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,16 seviyesinde bulunurken, altın ve gümüş rekor tazeledi.

Dünya genelinde başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere jeopolitik gerilimlerin artabileceğine ilişkin endişeler ile Fed'in faiz indirim döngüsünün gelecek yılda da devam edeceğine dair beklentiler ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarıyla kıymetli metallere talep güçlendi. Altının ons fiyatı rekorunu 4 bin 526 dolara taşırken, gümüşün onsu da 72,7 dolara çıktı.

ALTININ ONSU: 4 BİN 493 DOLAR

Şu sıralarda, altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 493 dolarda seyrederken, gümüşün onsu yüzde 1,2 artışla 72,4 dolarda işlem görüyor.

GÜMÜŞ ENDÜSTRİYEL ALANDA KULLANILIYOR

Güvenli liman özelliği taşıyan gümüş aynı zamanda endüstriyel alanda da yoğun talep görüyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep güçlü kalmaya devam ediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 187 lira - Kapalıçarşı'da: 6 bin 287 lira

Çeyrek altın: 10 bin 491 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 746 lira

Tam altın: 41 bin 968 lira

Yarım altın: 20 bin 988 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,8613 lira

Euro: 50,8042 lira

Sterlin: 58,1615 lira

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Dolar endeksi dar bantta seyrederken, ABD'nin Venezuela'ya yönelik sert tutumunun art endişelerini artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 yükselerek 62 dolara çıktı ve yukarı yönlü ivmesini 3 işlem gününe taşıdı. Şu sıralarda, Brent petrolün varil fiyatı yatay seyrediyor.

BITCOIN DÜŞÜŞTE

Güvenli varlıklara yönelim artarken riskli varlıklar ise düşüşe geçti. Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,48 düşüşle 87 bin 134,67 dolara geriledi