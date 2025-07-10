Altın yükselişe geçti! 10 Temmuz'da altın ve döviz fiyatları

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyelerinde seyrederken, altının ons fiyatı da Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin artmasıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 326 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 284 lira
Çeyrek altın: 7 bin 265 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 603 lira
Tam altın: 29 bin 62 lira
Yarım altın: 14 bin 531 lira
DOLAR
Dolar/TL, dün yatay seyirle 40,0430'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 40,0360'tan işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 40,0624 lira
Euro: 47,1413 lira
Sterlin: 54,6776 lira
BORSA İSTANBUL
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 10.167,26 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 12.019 puandan işlem gördü.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,97 yükselişle 10.266,31 puandan başladı.