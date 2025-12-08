Altında 2026 senaryoları

- Ons altında 2025'teki rekor artışların 2026'da da devam etmesi bekleniyor.
- Gelecek yıl için altın tahminleri 4 bin ile 5 bin 55 dolar arasında değişiyor.
- Altın fiyatlarının önümüzdeki dönem nasıl şekilleneceği, yatırımcılar ve finans çevrelerinin odağında bulunuyor.
Haftanın ilk gününde dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9'a geriledi. Altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 216 dolardan işlem görüyor.
Gelecek yıl altının gelecekteki seviyeler yatırımcıların ve tüm finans çevrelerinin odağında bulunuyor.
Acaba 2026'da da altın fiyatları 2025'teki gibi hızlı artacak mı?
Bugüne kadar açıklanan tahminlere bakıldığında kurumların ons altının fiyatında artış beklediği ve ortalama rakamların 4 bin dolar ile 5 bin 55 dolar arasında sıralandığı görüldü.
DÜNYA PİYASALARINA YÖN VEREN BANKLARIN ALTIN TAHMİNİ
Önde gelen bankaların 2026 için altın tahminleri şöyle:
Şu anda ons altın: 4 bin 216 dolar
Goldman Sachs: 4 bin dolar
Morgan Stanley: 4 bin 400 dolar
Deutsche Bank: 4 bin 450 dolar
UBS: 4 bin 500 dolar
Wells Fargo: 4 bin 500-4 bin 700 dolar
Bank of America: 5 bin dolar
JP Morgan: 5 bin 55 dolar
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 770 lira
Çeyrek altın: 9 bin 784 lira
Cumhuriyet altını: 39 bin 864 lira
Tam altın: 39 bin 140 lira
Yarım altın: 19 bin 570 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5770'ten işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,5770 lira
Euro: 49,7123 lira
Sterlin: 56,7206 lira