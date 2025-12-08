Altında 2026 senaryoları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Haftanın ilk gününde dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9'a geriledi. Altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 216 dolardan işlem görüyor.

Gelecek yıl altının gelecekteki seviyeler yatırımcıların ve tüm finans çevrelerinin odağında bulunuyor.

Acaba 2026'da da altın fiyatları 2025'teki gibi hızlı artacak mı?

Bugüne kadar açıklanan tahminlere bakıldığında kurumların ons altının fiyatında artış beklediği ve ortalama rakamların 4 bin dolar ile 5 bin 55 dolar arasında sıralandığı görüldü.

DÜNYA PİYASALARINA YÖN VEREN BANKLARIN ALTIN TAHMİNİ

Önde gelen bankaların 2026 için altın tahminleri şöyle:

Şu anda ons altın: 4 bin 216 dolar

Goldman Sachs: 4 bin dolar

Morgan Stanley: 4 bin 400 dolar

Deutsche Bank: 4 bin 450 dolar

UBS: 4 bin 500 dolar

Wells Fargo: 4 bin 500-4 bin 700 dolar

Bank of America: 5 bin dolar

JP Morgan: 5 bin 55 dolar

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 770 lira

Çeyrek altın: 9 bin 784 lira

Cumhuriyet altını: 39 bin 864 lira

Tam altın: 39 bin 140 lira

Yarım altın: 19 bin 570 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5770'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,5770 lira

Euro: 49,7123 lira

Sterlin: 56,7206 lira